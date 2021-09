Deuxième édition de l'événement gastronomique Soilmates les 12 et 13 septembre

Après une première édition dans les serres du Monde des Mille Couleurs à Ypres l'an dernier, le collectif Soilmates remet le couvert à Bruxelles les 12 et 13 septembre prochains pour un deuxième événement gastronomique autour de la découverte "de notre terre fertile urbaine", annonce-t-il dans un communiqué.Le dimanche, consacré à "la transmission, au partage de connaissances et à la réflexion", se déclinera dans trois lieux emblématiques de la capitale: Smala Farming, les jardins de la Maison Erasme et Le Champignon de Bruxelles. Les participants seront invités à se déplacer à vélo d'un lieu à l'autre, selon un parcours défini. Le lundi 13, une vingtaine de lieux de bouche créeront de manière collaborative des "soil dishes", des plats représentant "le goût de la terre", expliquent les organisateurs. Les lieux Soilmates à Bruxelles sont Albert, Barge, Brut, Frank, Humus & Hortense, Fauvette, Belgobon, Ethylo, Joran, Chabrol, Maloma, La Fruitière, Le Dillens, Le Local, Les Petits Bouchons, Mok, Ötap, Savage, Smala, Tarzan, Tero et Titulus. Créé pendant le confinement par les propriétaires du restaurant bruxellois "Humus x Hortense", Nicolas Decloedt et Caroline Baerten, ainsi que l'agriculteur lui-même et la scénographe Alexandra Swenden et Dries Delanote, "Soilmates", qui signifie "amis de la terre", s'appuie sur un rapport de l'ONU de 2015 selon lequel il ne nous reste plus que 60 années de récolte si les méthodes de production restent inchangées. Les informations pratiques sont disponibles sur le site www.soilmates.be. (Belga)

