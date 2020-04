Deuxième jour avec plus de 900 morts en Espagne

L'Espagne, deuxième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie de Covid-19, a enregistré plus de 900 morts vendredi pour le deuxième jour consécutif, ce qui porte le bilan à 10.935, ont annoncé les autorités.932 décès ont été notifiés en 24 heures, soit un léger repli par rapport au triste record de 950 morts annoncé jeudi. Le pays compte au total plus de 117.000 cas confirmés de coronavirus, a par ailleurs indiqué le gouvernement. (Belga)

