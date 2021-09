Diables Rouges - Alexis Saelemaekers espère avoir marqué des points: "Je respecterai les choix du coach"

Titulaire contre l'Estonie jeudi dernier et la Biélorussie mercredi et monté au jeu contre la Tchéquie, où il a inscrit son premier but en équipe nationale dimanche, Alexis Saelemaekers ne retient que du positif des trois matches de qualifications pour le Mondial 2022 de septembre où les Diables Rouges ont décroché trois victoires dont la dernière contre la Biélorussie mercredi à Kazan (0-1)."Je me suis donné à 100% sur les trois matches et avoir inscrit un but au Stade Roi Baudouin, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé", a réagi Saelemaekers au micro de la RTBF. "Il y a une grande concurrence au sein de l'équipe avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs du monde. Les places sont chères et tout le monde se donne à 100%. Cela tire le groupe vers le haut." Le joueur de l'AC Milan espère avoir marquer des points auprès de Roberto Martinez pour les prochaines échéances. "Il faut demander au coach", a souri le Bruxellois. "Je suis content car j'ai marqué un but et un assist et cela peut potentiellement peser dans la balance. L'entraîneur devra faire ses choix pour la Ligue des Nations et je les respecterai." Monté au jeu contre l'Estonie et la Tchéquie, Dodi Lukebakio a lui fêté sa première titularisation avec la Belgique dans un match officiel contre la Biélorussie. Le joueur de Wolfsburg avait déjà été titulaire en novembre dernier en amical contre la Suisse. "C'est une semaine positive pour moi car j'ai joué mes premiers matches officiels en équipe nationale," a déclaré Lukebakio au micro de la RTBF. "C'est un grand moment pour moi et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. J'ai l'impression d'avoir intégré le groupe mais le plus dur sera d'y rester. Cette semaine me donne une motivation supplémentaire en retournant à Wolfsburg." (Belga)