Diables Rouges - Casteels, Meunier, Theate, Boyata et Trossard titulaires au pays de Galles

Comme il l'avait annoncé, Roberto Martinez a procédé à plusieurs changements dans son onze de base appelé à affronter le pays de Galles samedi soir à Cardiff dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations. Par rapport au match gagné 6-1 contre la Pologne mercredi à Bruxelles, le fédéral a ainsi effectué cinq changements, offrant une titularisation à Koen Casteels, Thomas Meunier, Arthur Theate, Dedryck Boyata et Leandro Trossard.Koen Casteels fête sa 4e cap, lui qui remplace Simon Mignolet, aligné face aux Pays-Bas et la Pologne. En défense, Martinez a aligné Arthur Theate, Dedryck Boyata et Leander Dendoncker. Le milieu de terrain se compose d'Axel Witsel et Youri Tielemans au centre, et Thomas Meunier et Leandro Trossard sur les flancs. Auteur d'un doublé face à la Pologne, Trossard remplace Eden Hazard, qui débute sur le banc. Kevin De Bruyne, capitaine, Yannick Carrasco et Michy Batshuayi forment la ligne offensive. Avec 3 points, la Belgique partage avec la Pologne la 2e place du groupe A4 derrière les Pays-Bas, auteurs d'un 6 sur 6. Le pays de Galles est dernier sans le moindre point. Les Gallois viennent de décrocheur une qualification historique pour le Mondial, une première depuis 1958, après avoir battu l'Ukraine en finale des barrages. (Belga)