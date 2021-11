Diables Rouges - Christian Benteke, Thibaut Courtois et Dennis Praet absents de l'entraînement jeudi

Christian Benteke, Thibaut Courtois et Dennis Praet étaient absents de l'entraînement des Diables Rouges au Centre national du football à Tubize jeudi à deux jours du duel contre l'Estonie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.Vingt-et-un joueurs de champ et trois gardiens ont foulé la pelouse du terrain N.1 pour cette deuxième séance de la semaine. Durant les quinze minutes ouvertes à la presse, les joueurs ont effectué quelques exercices de course avant d'entamer un exercice de circulation du ballon. Déjà absents mercredi, Thibaut Courtois et Dennis Praet se sont entraînés à part, tout comme Christian Benteke. En ce qui concerne Youri Tielemans, encore absent jeudi, son forfait n'a pas encore été confirmé par l'Union belge de football. Le joueur de Leicester est sorti blessé à la cheville et au mollet dimanche dernier à Leeds en championnat. Selon plusieurs médias belges, il devrait être absent deux à trois semaines. Roberto Martinez avait déjà enregistré mercredi le forfait de Toby Alderweireld, sorti blessé au bout de 6 minutes de jeu la semaine dernière avec Al-Duhail dans le championnat du Qatar. Le défenseur n'est pas prêt physiquement pour les deux duels de cette fenêtre internationale. Romelu Lukaku, Michy Batshuayi et Jérémy Doku étaient eux déjà forfaits tandis que Thomas Vermaelen n'a pas pu faire le déplacement du Japon à cause des mesures sanitaires liées au Covid-19. (Belga)