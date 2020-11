Diables Rouges - Dries Mertens voulait remercier Roberto Martinez pour son aide

Après avoir marqué son but contre l'Angleterre (2-0), sur coup franc, Dries Mertens a couru dans les bras du sélectionneur Roberto Martinez, qui fêtait son 50e match à la tête des Diables Rouges. L'ailier de Naples a expliqué en conférence de presse qu'il voulait ainsi remercier son entraîneur."Lors du rassemblement précédent, je n'avais pas pu être là", a raconté Mertens. "Je râlais vraiment de manquer ces deux matchs. Lui m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Cela m'a fait du bien. Je le respecte beaucoup sur le terrain et à côté. C'était sa 50e 'cap', c'est quelque chose de spécial. C'est un coach qui te fait venir ici avec beaucoup de plaisir. Tout le monde est content de lui. Grâce à lui, la Belgique a fait un pas en avant. Il donne du temps libre et en même temps te fait travailler beaucoup." (Belga)

