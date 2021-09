Diables Rouges - Face à la Tchéquie, la Belgique retrouve son public et peut se rapprocher du Mondial 2022

Après une victoire 2-5 en Estonie jeudi, la Belgique dispute le deuxième match de son triptyque de septembre face à la Tchéquie dimanche au stade Roi Baudouin (20h45) pour la 5e journée des qualifications pour le Mondial 2022. Une rencontre qui va marquer les retrouvailles entre les Diables Rouges et leur public au Heysel où un peu plus de 20.000 personnes sont attendues. Sur le plan sportif, les troupes de Roberto Martinez pourront aussi faire un grand pas vers le Qatar en cas de victoire.Avec 10 points au compteur en quatre matches, la Belgique occupe actuellement la première place du groupe E des qualifications avec trois points d'avance sur la Tchéquie, 2e. Un succès permettrait donc aux Diables Rouges de prendre le large au classement avec trois rencontres encore à jouer. "Cela rend cette rencontre encore plus particulière", avait assuré Roberto Martinez samedi en conférence de presse. Accrochés à Prague au match aller en mars (1-1), les Diables Rouges croiseront une équipe tchèque qui a été une des bonnes surprises de l'Euro 2020 avec une élimination en quarts de finale contre le Danemark. Seulement, les Tchèques seront privés de nombreux éléments dont leur buteur Patrick Schick, suspendu, mais aussi Ondrej Kudela, Jan Boril, le gardien de but remplaçant Ondrej Kolar et Jakub Jankto, blessés. Le défenseur Jakub Brabec, est lui absent pour des raisons personnelles. Roberto Martinez devrait lui enregistrer quelques retours avec Jan Vertonghen et Thomas Meunier, laissés au repos en Estonie. Un point d'interrogation entourait encore la présence de Youri Tielemans, gêné par sa cheville. Le milieu de Leicester avait été remplacé par Hans Vanaken en Estonie. Double buteur en Estonie jeudi, Romelu Lukaku va lui vivre une soirée particulière en fêtant sa 100e cap sous le maillot des Diables Rouges. "Atteindre les 100 caps, cela représente beaucoup pour moi. C'est un honneur pour moi de rejoindre ce groupe de joueurs. J'espère pouvoir continuer à jouer encore longtemps et que nous pourrons gagner un trophée ensemble", avait confié l'attaquant de Chelsea samedi en conférence de presse. Ce duel face à la Tchéquie sera aussi l'occasion pour les troupes de Roberto Martinez de retrouver leurs supporters au stade Roi Baudouin pour la première fois depuis le 19 novembre 2019 et un succès 6-1 contre Chypre. Un peu plus de 20.000 personnes sont attendues dans les travées du Heysel alors que 35.000 tickets avaient été mis en vente. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.