Diables Rouges: La Belgique a un bel avenir, pensent Bornauw et Vanheusden

Avec Sebastiaan Bornauw et Zinho Vanheusden, Roberto Martinez a ajouté deux jeunes défenseurs au noyau des Diables Rouges. Tous deux nés en 1999, ils retourneront chez les Espoirs de Jacky Mathijssen, qui tentent de se qualifier pour l'Euro U21, après l'amical contre la Côte d'Ivoire. "La Belgique a un bel avenir", a résumé Bornauw lundi en conférence de presse à Tubize.Le mois passé, Jérémy Doku, 18 ans, avait été appelé par Martinez. Le sélectionneur avait déjà intégré l'an passé Yari Verschaeren, 19 ans, dans l'équipe nationale. Outre Bornauw et Vanheusden, deux autres nouveaux venus sont encore jeunes: Alexis Saelemaekers, 21 ans, est toujours éligible avec les U21, qu'il rejoindra également après le match de jeudi, tandis que Dodi Lukebakio, 23 ans, avait disputé l'Euro espoirs l'an passé. La preuve que la Belgique peut compter sur un réservoir de jeunes. "Même dans les catégories en-dessous, il y a beaucoup de potentiel", a expliqué Bornauw. "Je crois que la Belgique a bel avenir. C'est aussi grâce à la génération de maintenant, qui a montré le chemin. C'est à nous à travailler dur et de tout faire pour faire le mieux possible." "On a de très bons joueurs en U21", a confirmé Vanheusden. "On a une très belle équipe. On a gagné deux fois en Allemagne, ce n'est pas rien. J'espère que ça continuera." Leaders dans leur équipe, Bornauw et Vanheusden vont s'entraîner ces jours-ci avec les membres de la "génération dorée" avec dès lors un nouveau statut. "On doit rester nous-mêmes", a expliqué Bornauw. "Ne pas respecter cette génération, ce serait n'importe quoi. Donc le respect, il est là. Mais on doit rester nous-mêmes. On va apprendre beaucoup de choses, on est encore jeunes, mais c'est pas pour ça qu'on doit changer quelque chose." Bornauw, Vanheusden et Saelemaekers retourneront en espoirs après le match de jeudi contre la Côte d'Ivoire. Les U21 joueront contre le Pays de Galles vendredi et en Moldavie le 13 octobre à Tiraspol. "J'espère que les espoirs gagneront contre le Pays de Galles et qu'on gagnera en Moldavie. On veut se qualifier le plus vite possible pour l'Euro", a indiqué Vanheusden. (Belga)