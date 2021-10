Diables Rouges - La Belgique renversée 2-3 par la France en demi-finale après avoir mené 2-0 à la pause

La Belgique a été éliminée en demi-finales de la Ligue des Nations. Jeudi, à Turin, les Diables Rouges ont été battus 2-3 par la France. Yannick Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (40e) avaient donné un double avantage à la Belgique, mais Karim Benzema (62e), Kylian Mbappé (69e, sur penalty) et Théo Hernandez (90e) ont renversé la situation en seconde période.Les Français rencontreront l'Espagne, victorieuse 1-2 de l'Italie mercredi, dimanche (20h45) en finale à Milan. Les Diables Rouges joueront contre les champions d'Europe quelques heures plus tôt (15h) à Turin pour la troisième place. La première édition de la Ligue des Nations, en 2019, avec été remportée par le Portugal après une victoire 1-0 sur les Pays-Bas en finale. (Belga)