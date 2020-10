Diables Rouges - La Belgique s'impose en Islande et reprend la première place de son groupe

La Belgique s'est imposée 1-2 en Islande pour son quatrième match du groupe 2 de la Ligue A en Ligue des Nations, mercredi, au Laugardalsvöllur de Reykjavik. Romelu Lukaku a inscrit les deux buts belges (9e et 38e sur penalty). Birkir Saevarsson avait provisoirement égalisé (17e). Les Diables Rouges (9 points) reprennent la tête du groupe grâce à la défaite 0-1 de l'Angleterre (7) face au Danemark (7).Sur un long ballon de Toby Alderweireld, Romelu Lukaku, capitaine mercredi, profitait d'un contre favorable et décochait une frappe imprenable pour Runarsson (0-1, 9e). La joie belge était de courte durée: sur une passe en profondeur de Runar Sigurjonsson, Birkir Saevarsson, parti dans le dos de Yannick Carrasco, se présentait face à Mignolet et trompait le gardien des Diables Rouges (1-1, 17e). Cette égalisation donnait confiance aux Islandais, qui héritait d'une occasion via Jon Dadi Bödvarsson après une perte de balle de Youri Tielemans (29e). Les Diables Rouges ne se montraient dangereux que sur un volée non cadrée d'Axel Witsel (24e) avant de trouver la faille grâce à un penalty de Lukaku. L'attaquant de l'Inter avait été accroché par Holmar Eyjolfsson. En se faisant justice lui-même, Lukaku portait son compteur à 55 buts en 87 apparitions sous le maillot des Diables Rouges. En seconde période, les Diables se contentaient de gérer leur avantage. Il y avait ainsi peu d'occasions. Le principal fait d'arme de la deuxième mi-temps est une action individuelle de Yannick Carrasco dont le tir terminait de peu à côté (89e). Le forcing final des Islandais ne débouchaient que sur plusieurs corners. Dans le même temps, le Danemark a surpris l'Angleterre (0-1) à Wembley grâce à un penalty de Christian Eriksen (35e). L'Angleterre évoluait alors à dix depuis le deuxième jaune reçu par Harry Maguire (32e). Ce résultat permet aux Diables Rouges de reprendre la tête du groupe avec 9 points. Le Danemark et l'Angleterre suivent avec 7. L'Islande est bloquée à 0. Les Diables Rouges recevront l'Angleterre le dimanche 15 novembre et le Danemark trois jours plus tard en clôture de cette phase de groupes. (Belga)