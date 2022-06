Diables Rouges - Le Bosnien Irgan Peljto a été désigné pour arbitrer Pologne-Belgique

Le Bosniaque Irfan Peljto a été désigné par l'UEFA comme arbitre pour le match de mardi soir à Varsovie entre la Pologne et la Belgique, pour la 4e journée du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations.Âgé de 37 ans, Peljto siffle au plus haut niveau en Bosnie-Herzégovine depuis 2013. Il est devenu arbitre FIFA en 2015 et a arbitré son premier match international en 2019, déjà avec les Diables Rouges qui affrontaient alors le Kazakhstan. Pour les Diables Rouges, le voyage dans la capitale polonaise constituera la dernière confrontation d'une série de quatre matches. Ils affronteront d'abord le Pays de Galles, samedi soir. Après la pause estivale, seuls les matchs contre le Pays de Galles (22 septembre à Bruxelles) et les Pays-Bas (25 septembre à Amsterdam) resteront à jouer pour cette phase de groupes de la Ligue des Nations. Le vainqueur du groupe se qualifiera pour le Final Four, qui se jouera en juin 2023, tandis que le dernier sera relégué en Ligue B. Lors de la précédente édition de la Ligue des Nations, les Belges ont terminé à la 4e place en octobre 2021, après des défaites dans le Final Four contre la France et l'Italie, respectivement championnes du monde et d'Europe. (Belga)