Diables Rouges - Le coach biélorusse déconfit : "le pire, c'est que le résultat correspond à la réalité"

Mikhail Markhel est apparu abattu mardi soir après la large défaite de la Biélorussie contre la Belgique (8-0) lors de la 3e journée des qualifications pour le Mondial 2022. "C'est difficile de parler dans ce genre de situation. Le résultat est dur à avaler. Le plus compliqué c'est que ça correspond vraiment à la physionomie du match. Mais ce résultat est un peu inattendu", a déclaré le sélectionneur en conférence d'après-match."Nous n'avons pas réussi à suivre le plan. Vu le résultat, ce sont évidemment les qualités individuelles des joueurs belges qui ont fait la différence. Il n'y a pas de comparaison possible. C'était très difficile pour nous. Les Diables Rouges ont bien plus de qualités techniques et tactiques. Ils ne sont pas premiers au classement FIFA pour rien." Ancien entraîneur des U17, U19 et U21 biélorusses, il a expliqué que les qualités belges étaient visibles dès le plus jeune âge. "Quand on voit leurs équipes de jeunes jouer en tournoi, on voit déjà qu'ils possèdent de potentielles futures stars." (Belga)