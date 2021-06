Diables Rouges - Le Danemark, adversaire de la Belgique à l'Euro, partage contre l'Allemagne

Le Danemark a partagé l'enjeu (1-1) contre Allemagne pour son premier match de préparation pour l'Euro de football, prévu du 11 juin au 11 juillet à Innsbrück en Autriche. Les Danois seront le deuxième adversaire de la Belgique dans le groupe B le 17 juin à Copenhague.Après une première période dominée par l'Allemagne, la Mannschaft ouvrait le score en début de seconde période via Florian Neuhaus (48e). Le Danemark profitait ensuite d'une période de flottement côté allemand pour égaliser grâce à Yusuf Poulsen (71e). Le Danemark sera un des adversaires de la Belgique dans le groupe B à l'Euro avec la Russie et la Finlande. Les Diables Rouges affronteront le Danemark le 17 juin à Copenhague pour leur deuxième match du groupe après la Russie (12 juin) et avant la Finlande (21 juin). L'Allemagne jouera elle dans le groupe F, le groupe de la mort, avec la France, le Portugal et la Hongrie. (Belga)