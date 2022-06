Diables Rouges - Le Slovaque Ivan Kruzliak sera au sifflet de Belgique-Pologne mercredi

Le Slovaque Ivan Kruzliak sera l'arbitre du match entre la Belgique et la Pologne mercredi, comptant pour la 2e journée du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations, a annoncé l'UEFA dimanche.Kruzliak, 38 ans, n'a jamais arbitré les Diables Rouges durant sa carrière. Par le passé, il a dirigé des matches européens du Club de Bruges, Genk et du Standard mais aussi des matches des équipes nationales de jeunes. Contre la Pologne, les Diables Rouges devront se racheter après la lourde défaite subie vendredi contre les Pays-Bas (1-4). Ils se déplaceront ensuite au pays de Galles (11 juin) puis en Pologne (14 juin). En septembre, les joueurs de Roberto Martinez disputeront leur deux derniers matches contre le pays de Galles (22 septembre) et aux Pays-Bas (25 septembre). (Belga)