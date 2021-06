Diables Rouges - Leandro Trossard a dû interrompre son échauffement

Il ne devait pas débuter le match mais Leandro Trossard a dû interrompre son échauffement dimanche soir sur la pelouse du stade Roi Baudouin quelques minutes avant le début du duel entre la Belgique et la Croatie, dernier match de préparation en vue de l'Euro.L'ailier de Brighton, 7 sélections et 2 buts avec les Diables Rouges, est rentré dans les vestiaires. Jeudi contre la Grèce, il avait joué le dernier quart d'heure. La Belgique doit déjà composer avec les incertitudes physiques d'Eden Hazard, Axel Witsel et Kevin De Bruyne. La phalange de Roberto Martinez débutera son Euro le 12 juin contre la Russie, à Saint-Pétersbourg. (Belga)