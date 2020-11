Diables Rouges - Les Diables ont tiré les leçons de leur défaite 5-2 en Suisse, estime Thorgan Hazard

Les Diables Rouges retrouveront la Suisse mercredi en match amical à Louvain. Le dernier duel entre les Belges et la Nati avait eu lieu le 18 novembre 2018 lors de la première édition de la Ligue des Nations. Alors qu'ils pouvaient se contenter d'une courte défaite, les Diables, qui ont mené 0-2, s'étaient inclinés 5-2, une défaite qui les avait privés du Final Four.Thorgan Hazard avait alors inscrit les deux buts belges, trouvant le chemin des filets à la 1e et à la 17e minute. "C'était la première fois que j'avais marqué deux buts en équipe nationale", a déclaré le joueur de Dortmund lundi lors d'une visioconférence. "Ça avait très bien commencé pour l'équipe et pour moi. On pensait avoir fait le plus dur en marquant deux buts très rapidement et on s'est fait rejoindre avant de perdre ce match. Personne n'était content de ce match-là. Le coach n'était vraiment pas content, c'est une des seules fois où je l'ai vu énervé. On voulait vraiment gagner la Ligue des Nations et ça n'a pas changé. On veut toujours gagner quelque chose avec l'équipe". Selon Thorgan Hazard, les Diables ont tiré les leçons de cette défaite. "C'est une défaite qui avait fait mal mais on a appris de cette défaite", dit-il. "Depuis, on a enchaîné les bonnes performances. On a trouvé une solidité défensive depuis ce match contre la Suisse". (Belga)