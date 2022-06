Diables Rouges - Les Diables Rouges sans De Bruyne, Carrasco et Meunier en Pologne

Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier n'accompagneront pas les Diables Rouges en Pologne lundi pour la 4e journée du groupe 4 de la Ligue A en Ligue des Nations, a fait savoir Roberto Martinez samedi soir lors d'une conférence de presse après le match nul (1-1) entre la Belgique et le pays de Galles à Cardiff.Le sélectionneur de l'équipe nationale avait annoncé vendredi que son intention était de faire participer les joueurs à trois des quatre matches au maximum. Kevin De Bruyne a été trois fois de suite joueur de base, successivement contre les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles. Yannick Carrasco a, quant à lui, joué contre les Pays-Bas, et a été joueur de base contre la Pologne et le Pays de Galles, tandis que Thomas Meunier a joué deux matches en guise de retour après une longue blessure. "Ils ont déjà donné suffisamment et n'ont donc pas besoin de se rendre en Pologne", a déclaré Roberto Martinez. "Nous ne voulons pas prendre de risques et nous ne voulons certainement pas forcer les choses. Au total, nous partons avec un groupe de 23 joueurs". (Belga)