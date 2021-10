Diables Rouges - Les Diables Rouges vont entamer leur préparation en vue du Final Four

Les Diables Rouges vont entamer lundi leur préparation à la phase finale de la Ligue des Nations. L'équipe nationale belge défiera la France en demi-finale le 7 octobre à Turin avant une éventuelle finale le dimanche 10 octobre à Milan contre l'Espagne ou l'Italie.Pour se rendre en Italie, Roberto Martinez a sélectionné 24 joueurs. Dimanche, le sélectionneur catalan a appelé Thomas Foket à la place de Thomas Meunier. L'arrière latéral du Borussia Dortmund s'est blessé au genou lors du match de championnat contre Augsbourg (2-1), samedi. Comparé à la dernière trêve internationale, Roberto Martinez a récupéré Kevin De Bruyne alors que Jérémy Doku et Dries Mertens sont toujours blessés. Charles De Ketelaere, brillant avec le Club de Bruges, notamment sur la scène européenne, a aussi été appelé. Ce 75e duel de l'histoire entre Belges et Français aura une saveur particulière. Les deux nations se retrouveront pour la première fois depuis la défaite belge aux portes de la finale du Mondial 2018 en Russie (1-0). Depuis lors, les Diables Rouges ont perdu en quarts de finale de l'Euro 2020 contre l'Italie, future lauréate, alors que les Bleus de Didier Deschamps ont vu leur parcours s'arrêter dès les huitièmes face à la Suisse. Ce rendez-vous transalpin sera donc l'occasion pour les deux sélections de panser les plaies d'un rendez-vous continental quelque peu douloureux. Pour les quatre sélections toujours en lice à la succession du Portugal, vainqueur en juin 2019 de la première édition, ce Final Four est aussi l'endroit idéal pour lancer, grâce à deux matches à enjeu contre des adversaires de taille, leur route vers la prochaine Coupe du monde. Les Diables Rouges prendront la direction du nord de l'Italie après avoir signé un sans-faute en septembre lors des matches qualificatifs pour le Mondial 2022, en battant successivement l'Estonie (2-5), la République tchèque (3-0) et la Biélorussie (0-1). Presque qualifiés pour le Qatar, les Diables Rouges devront confirmer leur première place du groupe E en novembre contre l'Estonie à Bruxelles (13/11) et contre le Pays de Galles à Cardiff (16/11). (Belga)