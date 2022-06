Diables Rouges - Martinez a vu une bonne réaction en Pologne : "Nous avons tiré les leçons de Cardiff"

Les Diables Rouges ont ponctué leur saison par une courte victoire en Pologne (0-1) mardi soir, après une lourde défaite à domicile contre les Pays-Bas (1-4) et un partage contre le pays de Galles (1-1) plus tôt lors de cette fenêtre internationale.Samedi à Cardiff, la Belgique a laissé filer la victoire dans les derniers instants, ce qu'elle est parvenue à éviter à Varsovie. Avec 7 points sur 12, les Belges sont deuxièmes du groupe A4 de la Ligue des Nations, trois longueurs derrière les Pays-Bas, chez qui ils devront se déplacer en septembre. "On a montré que nous avons appris de notre match au pays de Galles", a lancé le sélectionneur national Roberto Martinez dans la foulée d'une victoire acquise grâce à un but de Michy Batshuayi. "Nous avions d'abord bien réagi à domicile (en gagnant 6-1 contre la Pologne après la défaite contre les Néerlandais, ndlr) puis ici à l'extérieur, dans un stade magnifique, pour faire taire les supporters locaux." (Belga)