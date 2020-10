Diables Rouges - Martinez pas content de la seconde période: "Nous devrons examiner certaines choses"

Roberto Martinez n'était pas satisfait après la défaite 2-1 de la Belgique contre l'Angleterre, dimanche, lors de la troisième journée du groupe 2. Une défaite qui coute la première place du groupe aux Diables Rouges, désormais devancés par l'Angleterre."Il y a certaines choses que nous devons examiner", a expliqué Martinez lors d'une conférence de presse virtuelle. "Notre réaction après le deuxième but encaissé doit être meilleure. Nous n'avons pas terminé la rencontre à notre niveau de jeu habituel." Martinez a vu ses troupes réaliser une bonne première période, au cours de laquelle les Diables ont mené au score. Tout semblait sous contrôle jusqu'à un penalty évitable. "Je suis déçu, car cette première période était pour nous. J'ai trouvé que nous jouions bien, malgré les absences et l'équipe légèrement plus jeune que nous avons présentée au coup d'envoi. Lors de cette première période, nous avons vu que malgré les joueurs qui nous manquaient, beaucoup de choses restaient possibles. Nous avons subi un coup du sort avec ce penalty. Après la pause, ils ont marqué avec un ballon dévié. Cette deuxième période n'était pas bonne. Nous avons essayé de forcer et n'avons plus développé notre jeu. Il y a eu une réaction après le 2-1, mais pas comme les autres fois. Nous avions plus de mal à nous créer des occasions, l'exécution devant était moins bonne." (Belga)