Diables Rouges - "Nous avons eu les occasions pour gagner", estime le sélectionneur suisse

Battue 2-1 en amical mercredi par la Belgique, la Suisse attend toujours sa première victoire en 2020. "Bien sûr que c'est une situation frustrante", a déclaré le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic mercredi après la défaite de son équipe face aux Diables Rouges à Louvain.La Nati, qui compte deux nuls pour quatre défaites en 2020, a pourtant ouvert le score après 12 minutes mercredi, mais les Diables se sont imposés grâce à un doublé de Michy Batshuayi en seconde période. "Nous avons eu beaucoup d'occasions, plus qu'il n'en faut pour gagner", avance Petkovic. "C'etait 0-1 à la mi-temps mais notre avantage aurait pu être plus important encore. Nous méritons plus, cela fait mal de perdre ainsi. Mais il faut se regarder dans le miroir. Nous avons fait des fautes et nous n'avons pas assez marqué. Il y a eu beaucoup de changements en 2e mi-temps et la Belgique est revenue dans le match". (Belga)