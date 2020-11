Diables Rouges - Roberto Martinez est content de l'efficacité dans les deux rectangles

Roberto Martinez a dirigé les Diables Rouges pour la 50e fois dimanche. Un cap célébré avec une 39e victoire, 2-0 contre l'Angleterre. Une victoire conquise après avoir souffert en seconde période. "Par rapport au match de Wembley, je voulais améliorer l'efficacité dans les deux rectangles. C'est ce que nous avons réussi aujourd'hui", a résumé le sélectionneur."En première mi-temps nous étions concentrés. Nous avons été froids devant le but, marquant deux buts. En seconde période, l'Angleterre a eu la possession, a pressé haut. Nous avons utilisé les contres. Nous avons bien défendu. Nous voulions améliorer l'efficacité dans les deux rectangles par rapport au match de Wembley (défaite 2-1, ndlr. C'est ce que nous avons fait. C'est une très bonne leçon aujourd'hui. J'ai vu une équipe résistante aujourd'hui. La manière dont nous avons travaillé dans deux rectangles me ravit." "Nous sommes une équipe de possession", a poursuivi Martinez. "L'Angleterre a le mérite de nous avoir volé le ballon. Nous avons été trop rapides à le perdre. Mais d'un autre côté, les deux buts d'avance nous donnaient la possibilité de gérer le match. Je nous donne le crédit d'avoir su garder le zéro au marquoir. Jouer sans le ballon n'est pas notre force, mais nous avons limité l'Angleterre, qui n'a pas eu de grosses occasions. Je suis ravi de cela, mais nous ne voulons pas voir cela trop souvent." La Belgique compte deux points d'avance sur le Danemark, son adversaire mercredi. Il y a deux ans, les Diables Rouges avaient sombré en Suisse (5-2) alors qu'ils étaient aussi en ballottage favorable avant la dernière journée. "Nous avons montré aujourd'hui notre désir de victoire", a expliqué Martinez. "Le Danemark sait gagner à l'extérieur. A ce niveau, la marge est faible. Mais les joueurs sont concentrés, ils ont le désir de finir premiers. Et ça, nous pouvons le contrôler." (Belga)