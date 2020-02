Diables Rouges - Roberto Martinez se dit inquiet de la nouvelle blessure d'Eden Hazard

Roberto Martinez est inquiet après la nouvelle blessure occasionnée à la cheville par Eden Hazard samedi soir avec le Real Madrid. Le sélectionneur national a évoqué le sujet dimanche dans une interview avec beIN Sports.Eden Hazard, 29 ans, venait à peine de se remettre d'une blessure à la cheville droite lorsqu'il est resté au sol samedi soir à Levante. Un jour plus tard, après un examen médical, le lourd verdict est tombé: une nouvelle fissure à la cheville droite et probablement deux mois d'indisponibilité. Il s'agit de la troisième blessure grave à la cheville droite pour Hazard qui avait été opéré une première fois en juin 2017. Pour le reste, Hazard a été assez épargné par les blessures au cours de sa carrière. "C'est quelque chose qui nous inquiète", a reconnu le sélectionneur national. "Eden a eu peu de blessures dans sa carrière mais, en ce moment, il vient de connaître deux fois de suite des problèmes avec la cheville à laquelle il a été opéré il y a quelques années. C'est évidemment très regrettable. Il revenait tout juste, il a disputé quelques matchs et il avait le duel avec Manchester City dans le viseur. C'est très dommage qu'il subisse ce contretemps, car Eden a déjà été sur la touche pendant presque trois mois. Des joueurs comme Eden doivent être sur la pelouse. Heureusement, il y a une bonne communication entre le staff médical du Real et celui des Diables Rouges." Hazard manquera certainement des semaines cruciales avec le Real. Il devrait être absent pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City et pour le Clasico face au FC Barcelone. Il devrait également manquer plus que probablement le stage de préparation des Diables Rouges fin mars au Qatar. La Belgique y affrontera alors le Portugal et la Suisse. D'après les médias espagnols, le transfert le plus onéreux du club madrilène devrait manquer deux mois de compétition. Il ne devrait pas être de retour avant la fin du mois d'avril. La préparation pour l'Euro devrait, en principe, débuter fin mai. (Belga)