Diables Rouges - Romelu Lukaku: "Cette Ligue des Nations reste un trophée à gagner"

Auteur des deux buts de la victoire face à l'Islande mercredi en Ligue des Nations (1-2), Romelu Lukaku a inscrit ses 54e et 55e buts avec les Diables Rouges.L'attaquant de l'Inter Milan avait ouvert le score après 9 minutes avant de redonner l'avance à la Belgique sur penalty, qui l'avait lui-même provoqué, à la 38e minute. "Le plus important pour moi, cela reste de gagner un trophée avec les Diables", a réagi Lukaku au micro de la RTBF. "Cette Ligue des Nations rend notre programme chargé mais cela reste un trophée à gagner donc nous devons essayer." Avec les absences d'Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen et Thibaut Courtois, Lukaku portait le brassard de capitaine mercredi soir. "Je connais mon rôle dans l'équipe et je suis quelqu'un qui essaye de tout le temps motiver mes équipiers. Je remercie l'entraîneur de m'avoir fait confiance et je suis content d'avoir décroché les trois points. Ce n'était pas facile face à une équipe bien organisée." (Belga)