Diables Rouges - Tomas Soucek et la Tchéquie "motivés" pour "le match le plus difficile du groupe"

Le capitaine de la Tchéquie Tomas Soucek s'attend à ce que son équipe dispute "le match le plus difficile du groupe" dimanche contre les Diables Rouges au stade Roi Baudouin pour les qualifications pour le Mondial 2022.Au match aller en mars, la Tchéquie avait pourtant tenu la Belgique en échec avec un partage 1-1. "Ce sera totalement différent cette fois car nous jouons en déplacement", a confié Soucek samedi en conférence de presse. "Ce match est certainement le plus difficile du groupe mais nous sommes motivés à l'idée de réaliser un bon résultat." Jeudi, les Tchèques ont décroché une victoire étriquée (1-0) contre la Biélorussie. "Il y avait beaucoup de stress avant ce match car nous avions absolument besoin des trois points. Avec cette victoire, nous pouvons affronter la Belgique avec moins de pression." Dimanche sur la pelouse du stade Roi Baudouin, le joueur de West Ham va retrouver des joueurs qu'il affronte chaque semaine en Premier League. "C'est difficile de sortir un joueur du lot car ils sont tous très talentueux. Pour moi, Kevin De Bruyne est le meilleur milieu de terrain du monde et son absence est un soulagement pour nous. Néanmoins, il y a encore Romelu Lukaku et Youri Tielemans", a conclu le capitaine tchèque (Belga)