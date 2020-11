Diables Rouges - Un doublé de Batshuayi offre la victoire aux Diables face à la Suisse en amical

Un doublé de Michy Batshuayi a permis à la Belgique de battre la Suisse 2-1 en match amical joué à huis clos mercredi soir au stade Den Dreef de Louvain.Habitués à jouer à domicile au stade Roi Baudouin, les Diables découvraient le terrain d'Oud-Heverlee Louvain, jouant ainsi leur premier match "home" dans un autre stade belge que leur berceau du Heysel pour la première fois depuis trois ans. Le couvre-feu, qui entre en vigueur à 22h00 à Bruxelles, rendait en effet impossible l'organisation d'une rencontre dans la capitale. Comme il l'avait fait pour le mois dernier face à la Côte d'Ivoire, Roberto Martinez a décidé d'aligner un onze de base mêlant joueurs expérimentés et nouveaux venus pour cette rencontre amicale jouée à huis clos en raison de la crise sanitaire. Mignolet était aligné dans le but pour la 7e fois d'affilée en équipe nationale, derrière une défense composée de Bornauw, Mechele et Vertonghen, capitaine de la Belgique à l'occasion de sa 121e cap. L'entrejeu était composé de Chadli, Dendoncker, Vanaken, Praet, Thorgan Hazard et Lukebakio, qui a joué mercredi son premier match sous le maillot des Diables. Les Suisses semblaient mieux trouver leurs marques que cette équipe belge expérimentale sur la pelouse d'OHL et cela se traduisit au marquoir après 12 minutes. Lancé en profondeur, Mehmedi exploitait un ballon mal négocié par Bornauw. L'attaquant de Wolfsburg se présentait seul face à Mignolet et ouvrait le score à la 12e minute (0-1). La Nati continuait de dominer les échanges et Mehmedi fut bien près de doubler la marque à la 27e mais butai cette fois sur Mignolet. Les Diables se montraient plus entreprenants après la demi-heure et forcèrent le gardien suisse Mvogo à se coucher pour intercepter un centre de Lukebakio à la 34e. Les Belges alertaient de nouveau Mvogo peu avant la pause. Praet y allait d'un centre-tir qui forçait le gardien suisse du PSV à plonger pour dégager des points. Lukebakio était à la réception mais son envoi passait à côté (43e). Roberto Martinez ne procédait qu'à un seul changement à la mi-temps, remplaçant Dendoncker par Tielemans. Le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic remplaçait pour sa part quatre joueurs, faisant notamment monter Shaqiri. L'ailier de Liverpool fut le premier à se montrer dangereux en seconde période, alertant Mignolet sur coup franc à la 48e. Une minute plus tard, Tielemans servait Batshuayi, qui égalisait en trompant Mvogo d'un tir à ras de terre (1-1, 49e). Martinez lançait Foket et Delcroix, pour la première fois en ce qui le concerne, à la 57e, sortaht Bornauw et Chadli. Montrant un autre visage que lors du premier acte, le Diables prenaient l'avance au marquoir à la 70e minute par Batshuayi, qui fusillait Mvogo pour inscrire son 21e but en équipe nationale. Aucune des deux équipes ne parvint ensuite à trouver le chemin des filets au cours des vingt dernières minutes, durant lesquelles Martinez procéda à plusieurs changements. Il sortit Lukebakio pour Kayembe à la 81e et Bornauw et Hazard pour Denayer et De Ketelaere en toute fin de match, offrant une première cap au milieu brugeois de 19 ans. Il s'agissait du dernier match amical de l'année pour les Diables, qui vont désormais recevoir coup sur coup l'Angleterre et le Danemark les 15 et 18 novembre lors des deux dernières journées de la Ligue des Nations, également à huis clos à Louvain. En tête de son groupe avec 9 points, 2 de plus que ses deux prochains adversaires, les Diables sont bien placés pour se hisser cette fois dans le Final Four de la Ligue des Nations. Il y a deux ans, c'est une déroute 5-2 en Suisse qui avait privé les Belges du dernier carré de la Ligue des Nations. Martinez retrouvera plusieurs de ces cadres pour ces deux dernières sortie de 2020, une partie de la sélection n'arrivant à Tubize que jeudi. (Belga)