Diables Rouges - Un manque de concentration a causé la défaite danoise, selon Kasper Hjulmand

Le Danemark devait battre la Belgique mercredi à Louvain pour espérer se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Après une 1re mi-temps équilibrée, les Danois ont vu les Diables prendre le large en seconde période, voyant s'envoler leurs chances de qualification, les Diables s'imposant 4-2."Avant tout, je tiens à féliciter la Belgique, je souhaite bonne chance aux Diables Rouges dans le Final Four", a déclaré Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, après la rencontre. "On espérait décrocher la qualification. On a fait de notre mieux. On a encaissé très tôt mais on a joué avec beaucoup de courage et on est parvenu à égaliser. On a eu une grosse occasion de faire 1-2, qu'on n'a pas saisie. On a bien entamé la 2e mi-temps, mais on a un peu manqué de concentration et les Belges ont fait 2-1. On a essayé d'égaliser mais ce n'était pas suffisant. La Belgique a alors montré ses qualités et s'est imposée. Mais je tiens à dire que je suis fier de mon groupe, on a montré de bonnes choses depuis que j'ai été nommé sélectionneur". Le Danemark retrouvera la Belgique le 17 juin à Copenhague en phase de groupes de l'Euro. "Chaque match est différent", dit Kasper Hjulmand. "Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici l'Euro. Nous allons tirer les leçons de ce match et nous espérons prendre notre revanche à l'Euro, mais avant, il y aura les qualifications pour la Coupe du monde". (Belga)