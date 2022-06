Diables Rouges - Vingt-six Diables présents lundi à l'entraînement, Mertens, Onana et Saelemaekers absents

Vingt-six Diables Rouges de la sélection de Roberto Martinez sont montés sur la pelouse du centre national de football, lundi à Tubize, à deux jours de la réception de la Pologne, un match comptant pour la 2e journée du groupe A4 de la Ligue des Nations. Outre Romelu Lukaku, d'ores et déjà forfait pour mercredi, Dries Mertens, Amadou Onana et Alexis Saelemaekers manquaient aussi à l'appel.L'attaquant de Naples et le milieu de terrain de Lille, qui a fêté sa première chez les Diables vendredi lors de la large défaite contre les Pays-Bas, sont restés à l'intérieur en raison de petits bobos. C'est un virus qui a empêché le joueur de l'AC Milan, récent champion d'Italie, de monter sur les pelouses de Tubize. Le jeune gardien Senne Lammens, 19 ans, était aussi présent pour faire le nombre. Le sélectionneur catalan avait initialement convoqué un groupe de 32 joueurs mais Thibaut Courtois et Jason Denayer ont quitté le centre national dès le début du rassemblement. Le gardien du Real Madrid souffre depuis longtemps d'une pubalgie alors que le défenseur de l'Olympique Lyonnais est touché à la cheville. Les Diables Rouges, battus par les Pays-Bas vendredi (1-4), devront réagir dès mercredi contre la Pologne, toujours au stade Roi Baudouin (20h45). Ils ponctueront leur saison avec des déplacements au pays de Galles, à Cardiff le 11 juin (20h45), puis en Pologne, le 14 juin à Varsovie (20h45). (Belga)