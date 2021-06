Diables Rouges - Zlatko Dalic aurait voulu voir son équipe davantage créer

L'entraîneur de la Croatie Zlatko Dalic a vu son équipe s'incliner dimanche devant la Belgique (1-0) à quelques jours de son entrée en lice à l'Euro."Je pense que c'était un bon test pour les deux équipes", a lancé le technicien qui a mené la Croatie à la 2e place du Mondial 2018. "Je dois féliciter les Belges pour leur victoire. Je pense que nous avons malgré tout joué un match solide, je suis plutôt satisfait." Si les Croates ont souvent eu le ballon dans le premier acte, ils n'ont jamais pu inquiéter Thibaut Courtois. Il a d'ailleurs fallu attendre les arrêts de jeu, et une frappe de Josip Brekalo, pour voir le portier du Real Madrid effectuer son premier arrêt compliqué. "Nous avons concédé trop d'occasions et nous n'avons pas créé assez. Oui la Belgique a été très forte mais nous aurions dû produire beaucoup." La Croatie lancera son Euro contre l'Angleterre dimanche prochain. Versée dans le groupe D, l'équipe au damier affrontera ensuite la République tchèque (18/6) et l'Ecosse (22/6). (Belga)