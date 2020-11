"Diego éternel": L'Argentine et ses anciens clubs saluent "une légende"

La Fédération argentine de football (AFA) a exprimé sur Twitter "sa plus profonde douleur pour la mort de notre légende, Diego Armando Maradona", mercredi, peu après l'annonce du décès à 60 ans du 'Pibe de Oro'."Tu seras toujours dans nos coeurs", a encore écrit l'AFA. Naples, club où Maradona a forgé sa légende, a salué l'Argentin par un "Pour toujours. Ciao Diego". Maradona a offert à Naples ses deux seuls titres de champion d'Italie, en 1987 et 1990. "Merci éternellement. Diego éternel", a écrit Boca Juniors, son dernier club en tant que joueur. "Diego éternel", c'est aussi le tweet d'Argentinos Juniors, où il a débuté sa carrière. Barcelone, son premier club en Europe (1982-1984) a "exprimé ses profondes condoléances pour la mort de Diego Armando Maradona, joueur du club et icone du football mondial". Gimnasia La Plata, le club qu'il entraînait, a recouvert son logo sur les réseaux sociaux d'un brassard noir. (Belga)