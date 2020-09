Diego Ulissi: "J'espère être aux côtés de Nibali au Mondial d'Imola"

L'Italien Diego Ulissi a dominé le Tour du Luxembourg 2020. Il a remporté le classement final, porté le maillot jaune pendant quatre des jours et signé deux succès d'étapes. Il a tout donné pour être sélectionné aux côtés de Vincenzo Nibali pour les prochains championnats du monde qui se dérouleront le 27 septembre à Imola."J'espère être à Imola, aux côtés de Nibali", a d'emblée lancé Diego Ulissi lors du point presse à Luxembourg. "Je n'ai pas réussi à gagner cette saison mais j'ai tout donné au Luxembourg pour enfin monter sur la plus haute marche du podium. C'est chose faite." Depuis le début de la saison, le coureur de l'équipe UAE tournait autour de plus haute marche du podium: 4e de la récente semaine Coppi e Bartali, 3e du Giro dell'Emilia, 2e du Gran Piemonte, 5e du classement final du Tour de Pologne où il s'était classé 2e de la 3e étape derrière Richard Carapaz, 2e du Tour Down Under, en janvier dernier. "Je veux savourer cette victoire au Luxembourg", a expliqué l'Italien de 31 ans. "J'étais en forme, l'équipe a fait un excellent travail pendant toute la semaine. J'ai signé deux succès d'étapes et je termine 2e du sprint derrière Andreas Kron samedi à Luxembourg. Je pense que je me suis montré à mon avantage et j'espère être dans l'équipe d'Italie au mondial d'Imola. Le parcours s'annonce dur, la distance sera de 250 kilomètres." Ulissi, qui voudrait jouer un rôle au Mondial, est actuellement dans la liste des 13 présélectionnés de la 'squadra' qui sera conduite par Vincenzo Nibali et Damiano Caruso. "La dernière étape du Tour du Luxembourg a été très contrôlée par mon équipe et je remercie mes équipiers pour l'énorme travail accompli devant le peloton. Les 20 derniers kilomètres de samedi ont été très durs pour conserver le maillot jaune mais j'ai réussi à me porter à l'avant et à jouer ma carte." Après le mondial qu'il espère donc disputer, Diego Ulissi disputera le prochain Giro d'Italia (3-25/10) où il a 6 victoires d'étapes à son actif. Diego Ulissi est le 6e coureur italien à s'imposer au Tour du Luxembourg après Davide Boifava (1969), Maximilian Sciandri (1993), Alberto Elli (1996, 200), Matteo Carrara (2010) et Andrea Pasqualon (2018). Ulissi a succédé à l'Espagnol Jesus Herrada au palmarès de la course luxembourgeoise. "Je suis très heureux d'entrer dans ce groupe de vainqueurs italiens. Preuve que cette victoire en 2020 était très importante pour moi." Diego Ulissi a devancé au classement final du Tour du Luxembourg 2020 le Norvégien Markus Hoelgaard (Uno-X Pro CT) et le Belge Aimé De Gendt (Circus Wanty-Gobert). (Belga)