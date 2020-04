Disney+ dépasse le cap des 50 millions d'abonnés

Disney+, le service de vidéo à la demande qu'a lancé Disney l'automne dernier, compte désormais plus de 50 millions d'abonnés à travers le monde, a annoncé le géant du divertissement mercredi.Lors du lancement de son produit, l'entreprise américaine avait indiqué viser de 60 à 90 millions d'abonnés en 2024. Un objectif qui semble donc à portée de main, alors que le service de streaming n'est en outre pas encore disponible dans tous les pays. "Nous sommes vraiment honorés que Disney+ trouve un écho auprès de millions de personnes dans le monde et nous pensons que cela est de bon augure pour la poursuite de notre expansion dans toute l'Europe occidentale ainsi qu'au Japon et dans toute l'Amérique latine plus tard dans l'année", a commenté Kevin Mayer, qui supervise le département des activités internationales, streaming, distribution et marketing des contenus Disney. Disney+ a été lancé en novembre dernier aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, suivis peu après par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces dernières semaines, l'offre a démarré en Inde et dans huit pays européens, dont entre autres le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, ce mardi. La Belgique devrait également en bénéficier durant l'été. Disney+ offre à ses abonnés l'accès à une immense bibliothèque de films et de séries de The Walt Disney Company, qui comprend également Pixar, Marvel, Lucas Film (qui produit les Star Wars) et National Geographic. La société a également créé de nouveaux contenus, notamment la série Star Wars The Mandalorian, qui s'est révélée très populaire. L'écart avec son concurrent Netflix reste cependant conséquent pour l'instant, celui-ci comptant environ 167 millions d'abonnés payants. Netflix est toutefois en activité depuis plus de dix ans et présent dans plus de 190 pays, alors que Disney+ n'a donc été déployé que dans une douzaine d'entre eux. (Belga)