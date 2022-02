DISPARITION D'UN BELGE EN AUSTRALIE - Récompense de 500.000 dollars dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Théo Hayez

La police australienne promet une récompense de 500.000 dollars (319.000 euros) pour des informations pouvant contribuer à résoudre le mystère de la disparition du jeune voyageur belge, Théo Hayez, en 2019, dans la destination touristique populaire de Byron Bay, sur la côte est de l'Australie.Le commandant par intérim de la police locale, Brendon Cullen, affirme que la police a épuisé la plupart des pistes de son enquête sur cette disparition: "La récompense est offerte, car il y a un écart à combler dans ce que nous savons", entre ce qui s'est passé lors du départ de Théo Hayez de la boite de nuit Cheeky Monkey et une plage où son téléphone a été détecté en dernier, la nuit du 31 mai au 1er juin 2019. "Si quelqu'un dispose de cette information, il y a certainement un incitant pour se manifester", a encouragé M. Cullen, cité par le média public ABC, en référence aux 500.000 dollars australiens, mis à disposition par la police et le gouvernement de l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud où se situe la station balnéaire de Byron Bay. Cette récompense faisait partie des demandes des proches du disparu pour faire progresser l'enquête. Une dizaine de jours d'audience dans le cadre l'enquête de la coroner de Nouvelle-Galles du Sud ("coronial inquest") en décembre dernier n'ont pas permis de dégager de preuves concluantes pour éclairer les circonstances de la disparition du jeune Bruxellois de 18 ans à l'époque. La théorie de la police est qu'il s'est perdu et est tombé à la mer, alors que la famille du disparu maintient qu'il devait vraisemblablement être accompagné cette nuit-là. (Belga)