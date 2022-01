Disparition d'un enfant de quatre ans - L'enfant disparu a été retrouvé décédé aux Pays-Bas, confirme la police néerlandaise

Un enfant de quatre ans porté disparu, Dean Verberckmoes, a été retrouvé sans vie dans la province de Zélande aux Pays-Bas, confirment la police néerlandaise et le parquet de Flandre orientale lundi soir.Le corps de l'enfant a été retrouvé vers 22H00 dans le village de Vrouwenpolder. Une potentielle scène de crime avait été repérée au cours de l'enquête, selon la police néerlandaise. "L'équipe des détectives avec le soutien de plusieurs agents ont procédé à des fouilles dans les environs de Vrouwenpolder. Un hélicoptère de la police a aussi été affrété pour dégager une meilleure image de l'environnement. Vers 22H00, ils ont découvert le corps sans vie d'un enfant", a expliqué la police néerlandaise. Un médecin légiste va examiner le corps de la victime pour déterminer les causes du décès et toutes traces seront aussi analysées par le laboratoire. Dans la journée, un trentenaire qui était porté disparu avec cet enfant, Dave De Kock, a été interpellé aux Pays-Bas, ont annoncé dans la soirée le parquet de Flandre orientale et la police néerlandaise. Celui-ci devra à nouveau être entendu, a confirmé le parquet qui ne fournit pas d'autre détail. (Belga)

