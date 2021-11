Disparition de Peng Shuai - La Chine doit fournir "des preuves vérifiables" à propos de Peng Shuai

Le Royaume-Uni a exhorté samedi la Chine à fournir "des preuves vérifiables" de la "sécurité et de la localisation" de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, qui ne s'est pas manifestée publiquement depuis qu'elle a accusé un ex-responsable du Parti communiste de l'avoir contrainte à un rapport sexuel."Nous sommes extrêmement préoccupés par la disparition apparente de Peng Shuai et suivons l'affaire de près", a déclaré le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que Pékin devrait "fournir de toute urgence des preuves vérifiables de sa sécurité et de sa localisation". "Tout le monde devrait être autorisé à s'exprimer sans crainte des répercussions. Tous les cas rapportés d'agression sexuelle, n'importe où dans le monde, doivent faire l'objet d'une enquête", ajoute le ministère. La demande de transparence Londres intervient après celles des États-Unis et de l'ONU, alors que des images de Peng Shuai sur internet, postées par un média officiel chinois, ont semé le trouble. L'AFP n'était pas en mesure de confirmer le lieu ni les conditions dans lesquelles les images ont été tournées. Peng Shuai, 35 ans, ex N.1 mondiale du double et star dans son pays, ne s'est pas manifestée publiquement depuis qu'elle a accusé Zhang Gaoli, un puissant ex-responsable du Parti communiste de 40 ans son aîné, de l'avoir contrainte à un rapport sexuel. (Belga)