Dix-huit détenus de la prison de Huy ont refusé de rentrer dans leur cellule

Dix-huit détenus ont refusé de rentrer dans leur cellule à la prison de Huy mardi après-midi, a signalé Jean-Marie Dradin, le chef de corps de la zone de police de Huy, confirmant une information de Sudinfo et L'Avenir. Une trentaine de policiers sont intervenus sur place.Vers 15h30, les services ont été contactés par la direction de l'établissement pénitentiaire. Les détenus, en balade au préau, ont souhaité discuter avec la direction et les agents pénitentiaires ont tenté de parlementer en vain. Les agents de police de la zone de Huy, accompagnés de la Police fédérale et rapidement sur les lieux, ont réussi à engager la discussion et ont trouvé un terrain d'entente. "Tout s'est déroulé de manière sereine et aucun débordement n'a eu lieu", précise le chef de corps. La Direction générale des Établissements pénitentiaires a confirmé les faits. Mardi soir, la cause du mécontentement des détenus n'était pas connue. (Belga)

