Dix morts dans une fusillade à Buffalo, dans l'Etat de New York

Dix personnes ont été tuées samedi dans un magasin d'alimentation de Buffalo, dans l'Etat de New York (nord-est des Etats-Unis) lorsqu'un homme armé a ouvert le feu, a annoncé le quotidien local The Buffalo News, citant des sources policières."Dix personnes ont été tuées par un homme armé portant un gilet pare-balles et armé d'un fusil très puissant, et trois autres personnes ont été blessées, dont deux très gravement", a indiqué le journal, citant un responsable de la police sur les lieux du drame et une autre source proche de la police. (Belga)

