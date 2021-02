Dix-sept clubs reçoivent le label 'Football & Community'

Dix-sept clubs de football professionnels belges ont reçu le label 'Football & Community' pour leur engagement dans des actions sociales l'année dernière, a annoncé la Pro League lundi. Parmi les 17 clubs, l'Union Saint-Gilloise est le seul représentant de la D1B. Zulte Waregem et le Cercle de Bruges n'ont eux pas reçu leur label.Le label 'Football & Community' de la Pro League est remis aux clubs qui ont réalisé un travail de qualité dans leurs actions sociales "en mettant l'accent sur le contexte local, les partenariats durables et la situation actuelle liée au Covid-19". "Pour la Pro League, un fonctionnement social fort et crédible des clubs est l'objectif principal de sa politique sociale. C'est en effet au niveau des clubs que l'impact sur la société locale est le plus tangible", a déclaré Pierre François, CEO de la Pro League. "À partir de l'accent mis sur le fonctionnement des clubs, la politique Football & Community de la Pro League se concentre sur les activités de renforcement des clubs ; les programmes d'accompagnement, la facilitation de l'échange de connaissances et l'organisation de workshops", a ajouté Jan Cas, Football et Community Manager de la Pro League. Parmi les 25 clubs professionnels, dix-sept ont obtenu leur label en 2020. En D1A, seuls Zulte Waregem et le Cercle de Bruges ne l'ont pas reçu tandis que l'Union Saint-Gilloise est le seul représentant de D1B à l'avoir obtenu. Ces dernières années, la Pro League n'a cessé d'augmenter son budget de soutien aux projets sociaux des clubs, passant de 75.000 euros en 2018 à 100.000 euros en 2019 puis 135.000 euros en 2020. L'instance du football professionnel belge apporte également son soutien financier aux Banques Alimentaires, Télé-Accueil et Tele-Onthaal et du soutien structurel à son partenaire social Younited Belgium. (Belga)