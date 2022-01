Djokovic: la Cour fédérale australienne met sa décision en délibéré

La Cour fédérale australienne, appelée à statuer sur l'expulsion ou non du numéro un mondial de tennis Novak Djokovic, a mis dimanche en délibéré sa décision, qu'elle pourrait rendre plus tard dans la journée.Lors d'une audience en référé à Melbourne, les trois juges de la Cour ont entendu durant plusieurs heures dimanche les plaidoiries du gouvernement australien, qui estime que le Serbe de 34 ans constitue un "risque sanitaire", et des avocats du joueur qui ont qualifié la décision d'expulsion d'"irrationnelle" et "déraisonnable". (Belga)