Donald Trump qualifie d'"injuste" l'astreinte de 10.000 dollars par jour dont il a écopé

L'ancien président américain Donald Trump a qualifié d'injuste l'astreinte de 10.000 dollars par jour qui lui a été infligée la semaine dernière. Le juge a imposé cette sanction en raison du refus présumé du milliardaire de répondre à une assignation à comparaître.L'ex-locataire de la Maison Blanche a été condamné lundi dernier par un juge de New York à payer 10.000 dollars par jour tant qu'il refuse de fournir des documents comptables et fiscaux dans le cadre d'une enquête au civil sur son groupe. M. Trump a déjà fait appel de cette décision, mais a annoncé lundi qu'il avait remis "des millions et des millions de pages" au procureur de New York qui enquête sur la Trump Organisation. L'avocat de l'ancien président a demandé au juge de suspendre l'astreinte pendant que l'appel est en cours. La procureure générale de New York, l'élue démocrate Letitia James, soupçonne la Trump Organization d'avoir "de manière frauduleuse" surestimé la valeur de propriétés immobilières lorsqu'elle demandait des prêts bancaires et de les avoir sous-estimées auprès du fisc pour payer moins d'impôts. (Belga)