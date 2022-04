Douze blessés lors d'une fusillade dans un centre commercial de Caroline du Sud

Douze personnes ont été blessées lors d'une fusillade dans un centre commercial de la ville américaine de Columbia, samedi, a indiqué la police de la capitale de l'Etat de Caroline du Sud lors d'une conférence de presse restranmise via Twitter. Le centre commercial a été évacué et la police est présente en masse sur place.Dix personnes ont été blessées par balle et deux autres l'ont été dans la panique qui a suivi l'incident. Sur ces 12 victimes, deux seraient dans un état critique mais stable. La plus jeune est âgée de 15 ans, la plus âgée de 73 ans, rapporte le chef de la police William Holbrook. Selon des témoins, trois personnes munies d'armes à feu ont été vues, dont l'une au moins aurait tiré des coups de feu. Pour l'instant, trois personnes ont été arrêtées pour être interrogées, a précisé M. Holbrook, qui a souligné qu'elles n'étaient pas encore des suspects et que l'enquête n'en était qu'à ses débuts. Pour l'instant, cependant, la police suppose qu'il ne s'agit pas d'un acte de violence aléatoire. (Belga)

