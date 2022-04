DP World Tour - Pablo Larrazabal remporte son deuxième tournoi de la saison à ISPS Handa Championship

L'Espagnol Pablo Larrazabal a remporté l'ISPS Handa Championship de golf (DP World Tour/2.000.000 dollars) dimanche à Platja de la Pineda en Espagne.Lors du dernier tour, Larrazabal a rendu une carte de 62 coups, huit sous le par, avec neuf birdies et un bogey. Avec un total de 265 coups, il s'impose avec un coup d'avance sur son compatriote et deux sur le Sud-Africain Hennie Du Plessis et le Canadien Aaron Cockerill qui se partagent la troisième place. Le golfeur de 38 ans remporte le septième titre de sa carrière sur le circuit européen, le deuxième cette saison après le MyGolfLive Open en Afrique du Sud. (Belga)