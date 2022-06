DP World Tour - Thomas Detry glisse à la 46e place mais passe le cut à l'Open d'Europe

Malgré un deuxième tour en 75 coups et une 46e place au classement, Thomas Detry a passé le cut à l'Open d'Europe de golf (DP World Tour/1.750.000 euros) vendredi à Winsen en Allemagne.Detry, 29 ans, a rendu une carte de 75 coups vendredi avec trois birdies, quatre bogeys et un double bogey. Le Bruxellois, auteur d'un premier tour en 72 coups jeudi, est passé de la 27e à la 46e place, suffisant pour passer le cut. L'Anglais Jordan Smith occupe seul la tête et compte deux coups d'avance sur le Français Victor Perez, vainqueur de l'Open des Pays-Bas dimanche dernier. (Belga)