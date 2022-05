DP World Tour - Thomas Pieters glisse à la 22e place après le troisième tour à l'Open des Pays-Bas

Thomas Pieters est passé de la 19e à la 22e place après le troisième tour de l'Open des Pays-Bas de golf (DP World Tour/1.750.000 euros) samedi à Cromvoirt.Pieters a rendu une carte de 73 coups pour son troisième tour avec deux birdies et trois bogeys. Avec un total de 213 coups, trois sous le par, il compte sept coups de retard sur le duo de tête composé du Français Victor Perez et l'Anglais Matt Wallace. Quatre joueurs se partagent la troisième place à un coup des deux leaders avec l'Australien Scott Hend, le Suédois Sebastian Soderberg, l'Italien Guido Migliozzi et le Néo-Zélandais Ryan Fox. "Je m'attendais à mieux aujourd'hui (samedi, ndlr.)", a réagi Pieters après son passage sur le green. "J'ai manqué quelques fairways et c'est ce qui m'a mis en difficulté. Je n'ai pas non plus eu beaucoup d'occasions de faire des birdies même si les deux que j'ai réalisés à la fin de mon tour m'ont fait du bien." (Belga)