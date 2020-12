DPD prévoit de créer 400 emplois supplémentaires en Belgique l'année prochaine

La société de livraison de colis DPD va investir 10 millions d'euros supplémentaires en Belgique l'année prochaine, annonce-t-elle mercredi. L'entreprise souhaite ouvrir quatre nouveaux dépôts, avec à la clé jusqu'à 400 nouveaux emplois.Afin de suivre le rythme de la croissance accélérée du commerce électronique, DPD a beaucoup investi dans son réseau et dans son personnel au cours des derniers mois. Récemment, quatre nouvelles agences ont été ouvertes à Lummen, Puurs, Saint-Nicolas et Zellik (Asse), représentant ensemble près de 500 nouveaux emplois. DPD compte actuellement dix agences en Belgique et une au Grand-Duché de Luxembourg. La société emploie 1.100 conducteurs et 700 employés opérationnels. En moyenne, 275.000 colis ont été livrés chaque jour en novembre, avec des pics de plus de 400.000 lors des jours de pointe. "Cela représente une augmentation de 50% par rapport à la même période l'année dernière", déclare DPD. Le rythme de la croissance du commerce électronique a été fortement stimulé au cours des derniers mois. "La crise du coronavirus a accéléré de trois ans nos plans d'investissement", indique la société de livraison qui prévoit d'investir 10 millions d'euros supplémentaires en 2021. Les quatre nouveaux dépôts embaucheront 300 nouveaux chauffeurs et 200 employés opérationnels. (Belga)