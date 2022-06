Drame à Merksplas: l'auteur placé sous mandat d'arrêt

L'homme de 44 ans qui samedi a pris en otage son ex-compagne à Merksplas, tué le fils et blessé la fille de cette dernière, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Turnhout, a indiqué le parquet d'Anvers.L'intéressé a été inculpé d'assassinat, de tentative d'assinat et de séquestration. Il comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil. Le quadragénaire s'était introduit samedi matin au domicile de son ancienne amie, située Rodenbachstraat à Merksplas. Il s'en était tout de suite pris aux personnes présentes. Le fils de 19 ans n'a pas survécu à l'agression. La soeur de celui-ci, sérieusement blessée, et le nouveau compagnon de leur mère avaient pu prendre la fuite. Le suspect avait ensuite obligé son ex-amie à se retrancher avec lui dans le grenier de la maison. Il avait finalement pu être maîtrisé par la police après des heures de négociations. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.