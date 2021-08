Dries Koekelkoren et Tom van Walle éliminés en huitièmes de finale du championnat d'Europe de beachvolley

Dries Koekelkoren et Tom van Walle (N.25) ont été éliminés en huitièmes de finale du championnat d'Europe de beachvolley à Vienne en Autriche vendredi face aux Néerlandais Stefan Boermans et Yorick De Groot, tête de série N.5.Koekelkoren et van Walle s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir remporté leurs deux matches de poule. Après avoir battu les Autrichiens Marin Ermacora et Moritz Pristauz (N.8) pour leur premier match 2 sets à 1 (21-15, 16-21 et 15-13) en 53 minutes de jeu, les Belges ont écarté ensuite les Russes Konstantin Semenov et Ilya Leshukov (N.9) 2 sets à 1 (28-26, 19-21, 15-9) en 61 minutes lors de leur second match de poule. (Belga)