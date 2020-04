Droit des femmes: une première réunion avec les ministres "dans 3 semaines"

Le groupe de travail interministériel mis sur pied pour traiter de la question des droits des femmes, et particulièrement des violences qui leur sont faites, a poursuivi la préparation de la conférence interminisérielle (CIM) qui réunira 12 ministres du Fédéral et des entités fédérées autour de ce sujet. La première réunion de cette CIM devrait avoir lieu dans 3 semaines, a-t-on indiqué vendredi après-midi au cabinet de la secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'Égalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS).Ce vendredi, les membres du groupe de travail ont poursuivi l'analyse des actions spécifiques qui ont été développées ou qui devraient l'être à l'échelle nationale afin d'assurer une protection optimale des femmes victimes de violences domestiques alors que le confinement actuel, décrété pour faire face à la pandémie de coronavirus, accentue les problèmes. Les revendications du secteur ont également été passées en revue. "Le groupe de travail est en train de dresser un état des lieux de ce qui se fait pour l'instant et balise le travail préparatoire en vue de la première réunion de la conférence interministérielle qui devrait avoir lieu dans 3 semaines", à une date qui reste à déterminer, a-t-on souligné du côté du cabinet de Nawal Ben Hamou. (Belga)