Du soleil et beaucoup de chaleur pour la fin de la semaine

Le soleil sera au rendez-vous mercredi après-midi avec parfois un voile nuageux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Cela n'empêchera pas les températures de grimper jusqu'à 23 degrés en Hautes-Fagnes et de 25 à 27 degrés dans le reste du pays à l'exception de la Gaume, où les maxima iront jusqu'à 28 degrés, et de la côte, où le vent modéré de nord-nord-est limitera la hausse du mercure à 21 ou 22 degrés.Le ciel restera majoritairement dégagé ce soir et cette nuit. Le thermomètre chutera entre 10 et 14 degrés sauf en Gaume ou il ne descendra pas sous les 16 degrés. Le vent sera faible de nord-est ou nord. Pas de changement majeur pour jeudi avec toujours du soleil et quelques bancs de nuages élevés. Les maxima oscilleront entre 24 et 27 degrés dans la majeure partie du pays, à l'exception de la côte et des Hautes-Fagnes où ils ne dépasseront pas 23 degrés. L'extrême sud-est du pays pourrait voir le mercure grimper a 28 degrés. Le vent sera faible sauf au littoral et en Ardenne où il sera le plus souvent modéré. La nuit de jeudi à vendredi sera légèrement plus nuageuse avec jusqu'à 17 degrés dans la majeure partie du pays. Vendredi, le soleil sera de nouveau de la partie et chauffera l'ensemble du territoire jusqu'à 26 ou 27 degrés dans les hauteurs de l'Ardenne et au littoral. Les températures pourront même atteindre 31 degrés ailleurs. (Belga)