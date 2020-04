Durant la deuxième quinzaine de mars, plus de 54.000 intérimaires ont perdu leur travail

Au mois de mars 2020, le nombre d'heures d'intérim prestées a diminué de 21,11% par rapport au mois précédent, rapporte lundi la fédération des prestataires de services de ressources humaines. Autrement dit, durant la deuxième quinzaine de mars, plus de 54.000 intérimaires ont perdu leur travail à cause de la crise du coronavirus, souligne Federgon.Le nombre d'heures prestées a diminué de 21,66% du côté des ouvriers et de 20,40% du côté des employés. La baisse concerne les trois Régions du pays. "À partir de l'annonce des fermetures obligatoires le samedi 14 mars, et de l'annonce du confinement le mardi 17 mars, la situation s'est détériorée de manière drastique", explique Federgon qui a enregistré un recul de l'activité du secteur d'environ 46% en volume, soit la perte d'emploi de 54.000 équivalent temps plein en deux semaines de temps. "Les prévisions pour avril sont dans une large mesure comparable aux chiffres de la seconde quinzaine du mois de mars", a ajouté Paul Verschueren, responsable chez Federgon. (Belga)

